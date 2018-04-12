Коммунальная авария, провоцирующая ДТП, произошла в Екатеринбурге

11:11 | 14.04.2018

На улице Щербакова, 141б прорвало трубу. По словам местных жителей, это произошло уже несколько дней назад, и для ремонта у них даже неоднократно отключали воду. Но, несмотря на проделанный «ремонт», сегодня опять затопило дорогу, в квартирах снова отключили воду.



— На днях управляющая компания неоднократно отключала воду из-за этого прорыва, — рассказал очевидец Владимир. — Один раз вообще место прорыва заткнули деревянным чопиком: взяли, рядом куст обломали, выточили из него чопик и заткнули дырку в трубе. Но деревяшка вылетела, после этого снова затыкали, но бесполезно. Сегодня у нас опять воду отключили — нет уже 6 часов. До этого, когда для ремонта отключали несколько раз, могли это сделать и в 6 утра, в будни, когда люди встают на работу. Живём как в каменном веке.



В диспетчерской ЖКХ подтвердили, что из-за коммунальной аварии отключили холодную воду в доме на улице Щербакова, 141б. Также сотрудники службы сообщили, то авария будет ликвидирована в течение двух дней. Вода появится в доме только завтра



Очевидцы отмечают, что коммунальная авария спровоцировала уже несколько ДТП, поскольку вода течет на дорогу.



Фото: ural-meridian.ru