На Уктусе рано утром загорелся гараж на территории частного дома

10:19 | 14.04.2018

На Уктусе сегодня утром произошёл пожар. По словам очевидцев, загорелись постройки на территории частного дома на ул. Щербакова, 64.



На месте работают пожарные, также вызвали скорую помощь. Пострадавших в огне по предварительным данным нет.



Очевидцы отмечают, что горел гараж, находящийся рядом с домом.



Фото: bizbi.ru