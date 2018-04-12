МЧС предупреждает об угрозе лесных пожаров

10:05 | 14.04.2018

В Свердловской области ожидают скорое появление возгораний в лесной полосе.



Многочисленные очаги природных пожаров весной, как правило, возникают из-за палов травы и профилактических отжигов, то есть по вине людей.



Главное управление МЧС России по Свердловской области предупреждает об опасности и призывает органы власти, граждан быть готовыми к предстоящему пожароопасному периоду. Прежде всего, необходимо правильно организовать работу с собственниками и арендаторами земель, с садоводческими товариществами, сельхозпредприятиями.



Тем более, что в конце прошлого года были внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Теперь собственники и арендаторы земельных участков в городских, сельских поселениях и садоводческих объединениях обязаны производить уборку от мусора и покос травы, а также принимать меры по их защите от зарастания. О планируемых любых видах огневых работ необходимо предварительно уведомлять органы местного самоуправления.



Меж тем во время особого противопожарного режима любые действия с открытым огнём запрещены.



Для предотвращения природных пожаров на местах, особенно в отдалённых сельских поселениях, ГУ МЧС РФ по Свердловской области сформированы специальные контрольно-надзорные группы.





Фото: izvestia.nikolaev.ua