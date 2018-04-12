После встречи с одним и тем же мужчиной в Каменске-Уральском пропали две женщины

09:29 | 14.04.2018

В рамках уголовного дела в Каменск-Уральском по убийству нескольких лиц разыскиваются две пропавшие женщины.Пропажи произошли в начале нулевых, но дело двигается крайне слабо.



Белова Татьяна Михайловна 59-ти лет в ночь на 2 мая 2001 года гостила у подруги по Уральской, 27 в Каменск-Уральском. Около 2-х часов ночи Белова ушла от подруги. Женщина могла взять машину и отбыть в поселок Ленинский, либо в сторону проживания по Челябинской, 39. Она была со светловолосым высоким мужчиной крепкого телосложения.



Приметы женщины: рост 168 см, треугольное лицо, крашеные рыжие прямые волосы, темные глаза, внизу живота шрам. Одета в спортивный черный костюм и белые кроссовки.



Вторую пропавшую, 58-летнюю Усольцеву Нину Ивановну, видели последний раз 20 апреля 2002 года в сопровождении спутника со схожими приметами. Предполагается, что мужчина был на белом ВАЗ-2121. Установлено, что Усольцева могла пропасть с 20 по 22 апреля 2002 года либо из Суворова, 35, либо с района улицы Мичурина. Пропавшая планировала ехать в Екатеринбург.



Приметы женщины: рост 165-170 см, овальное лицо, светлые глаза, светлые волнистые волосы. Одета в длинный черный плащ, обтягивающую шерстяную красную водолазку, черные брюки и ботинки, были золотые серьги-кольца.



Фото: СУ СКР по Свердловской области