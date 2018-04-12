Жесткие переговоры
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


09:17 | 14.04.2018

Скончался замдиректора кадастровой палаты Свердловской области

Владимир Ефимов заместитель директора кадастровой палаты Свердловской области умер на своем рабочем месте 12 апреля.

По предварительной версии, 56-летний Ефимов умер из-за сердечного приступа. Инсайдеры федерального ведомства предполагают, что нагрузке на сердце способствовала тяжелая работа и сложные отношения с начальством.

Погибший считался главным претендентом на пост главы кадастровой палаты Свердловской области. Нынешний руководитель палаты Владимир Вафин часто брал больничный, а также тратил много времени на конфликт с главой свердловского управления Росреестра Игорем Цыганашем.

Фото: tagilcity.ru

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

11:57 | 14.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 13 апреля 2018 года

11:11 | 14.04.2018
Коммунальная авария, провоцирующая ДТП, произошла в Екатеринбурге

10:19 | 14.04.2018
На Уктусе рано утром загорелся гараж на территории частного дома

10:05 | 14.04.2018
МЧС предупреждает об угрозе лесных пожаров

09:29 | 14.04.2018
После встречи с одним и тем же мужчиной в Каменске-Уральском пропали две женщины

09:17 | 14.04.2018
Скончался замдиректора кадастровой палаты Свердловской области

13.04.2018

22:55 | 13.04.2018
В Свердловской области намерены развивать газомоторный транспорт

21:49 | 13.04.2018
В Кольцово у пассажира изъяли и уничтожили две тысячи цветов

19:56 | 13.04.2018
В Свердловской области ожидается похолодание

18:51 | 13.04.2018
В торговых и развлекательных центрах Екатеринбурга обнаружено 1751 нарушение норм пожарной безопасности

17:55 | 13.04.2018
На ПИПФ-2018 впервые проведут командный практикум по бережливому производству

17:45 | 13.04.2018
С начала года в Свердловской области введено 410 тысяч «квадратов» жилья

17:36 | 13.04.2018
С древнейших времен и до распада СССР. В Кургане презентовали уникальную книгу об истории Зауралья

17:14 | 13.04.2018
На Урале вынесли приговор няне, из зависти убившей мать подопечного

16:41 | 13.04.2018
В Екатеринбурге выявили клинику, подделывающую документы. Возбуждено уголовное дело

16:39 | 13.04.2018
В Прикамье завершено строительство нового корпуса школы на 120 мест в п. Сейва

16:18 | 13.04.2018
Губернатор Пермского края напишет «Тотальный диктант»

16:17 | 13.04.2018
На Среднем Урале закрыли все ледовые переправы

15:53 | 13.04.2018
Екатеринбургские студенты-медики станут волонтерами на время ЧМ-2018

15:48 | 13.04.2018
Экс-бухгалтер полицейского Управления Зауралья предстанет перед судом за мошенничество

15:43 | 13.04.2018
Краевые власти поддержали 120 проектов общественных объединений

15:32 | 13.04.2018
Свердловских единороссов оставили без электричества

15:29 | 13.04.2018
В Екатеринбурге скоро начнут восстанавливать улицы после зимних раскопок

15:27 | 13.04.2018
Вице-губернатор Зауралья предложил бороться с экстремизмом с помощью классных часов и уроков мужества: «Делать это нужно повсеместно»

15:06 | 13.04.2018
Почти 10 лет строгого режима получил екатеринбуржец, в квартире которого нашли килограмм «синтетики»

15:00 | 13.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 12 апреля 2018 года

14:47 | 13.04.2018
В Прикамье приостановлена деятельность кафе

14:44 | 13.04.2018
Накануне произошел пожар в частном доме на Лыжников. Есть погибший

14:20 | 13.04.2018
Telegram в России будет заблокирован

14:13 | 13.04.2018
Паралимпийская чемпионка из Нижнего Тагила выиграла суд у немецкой газеты, назвавшей ее «русской, принимающей допинг»

14:06 | 13.04.2018
В Арктике установлена вышка связи в честь Леонардо Ди Каприо

13:57 | 13.04.2018
Сбербанк банкротит завод в Камышлове

13:45 | 13.04.2018
Пермяков приглашают на легкоатлетическую эстафету

13:38 | 13.04.2018
В 2018 году в Екатеринбурге появятся новые остановки

13:11 | 13.04.2018
На церемонии открытия «Екатеринбург Арены» выступят барабанщики и гимнастки

12:55 | 13.04.2018
Коммунальная авария в Арбинке грозит остановкой очистных сооружений

12:53 | 13.04.2018
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» усиливает меры по взысканию просроченной задолженности за теплоресурсы

12:46 | 13.04.2018
На Урале возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты на заводе

12:43 | 13.04.2018
Участие в праймериз в гордуму Екатеринбурга примут главный свердловский «молодогвардеец» и борец с казино

12:36 | 13.04.2018
Выходные в Перми будут относительно теплыми

12:26 | 13.04.2018
Участник проекта «Лидеры России» наберет молодую команду в правительство Пермского края

12:24 | 13.04.2018
В Екатеринбургском зоопарке появился на свет земляной поросенок

12:00 | 13.04.2018
Свердловский облсуд продлил арест гражданину Таджикистана, подозреваемому в покушении на теракт

11:57 | 13.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 12 апреля 2018 года

11:47 | 13.04.2018
В Сухом Логу на тротуаре обнаружили несколько растерзанных щенков

11:34 | 13.04.2018
Опубликованы схемы прохода на «Екатеринбург Арену» 15 апреля

11:09 | 13.04.2018
В Кургане чиновники доложили депутатам, сколько средств потратят на ремонт дорог в этом году

10:59 | 13.04.2018
В Екатеринбурге напали на главного редактора «Областной газеты»

10:48 | 13.04.2018
Опубликован список охраняемых зон на время ЧМ-2018

10:22 | 13.04.2018
В мэрии Екатеринбурга недовольны уборкой дворов


Радио Звезда


Мы в соцсетях





Архив
«    Апрель      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 