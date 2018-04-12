В Свердловской области намерены развивать газомоторный транспорт

22:55 | 13.04.2018

В рамках сегодняшнего выездного заседания рабочей группы при правительственной комиссии по вопросам ТЭК были обсуждены приоритетные задачи для развития российского рынка газомоторного топлива. По мнению заместителя министра энергетики РФ Кирилла Молодцова, в Свердловской области есть все возможности для развития газомоторного транспорта.



По информации Молодцова, Минэрго РФ нацелило города-миллионники на перевод до 50 процентов общественного транспорта на газомоторное топливо к 2020 году, при этом Екатеринбург не стал исключением.



Известно, что на сегодняшний день Свердловская область входит в число лидеров в России по объемам потребления природного газа в качестве моторного топлива. Сейчас на территории Свердловской области действуют 16 газозаправочных станций, 3 из которых располагаются в Екатеринбурге.



Отметим, что к ЧМ-2018 в Екатеринбурге вводится в эксплуатацию современный газозаправочный комплекс на улице Вонсовского. Комплекс расположен на территории автопарка «Муниципального объединения автобусных предприятий», который эксплуатирует 169 газовых автобусов, приобретенных специально к чемпионату мира по футболу.



«Екатеринбург - город с полуторамиллионным населением и здесь есть своя специфика. Думаю, в регионе есть все условия, чтобы активно развивать газомоторный транспорт», - заключил Кирилл Молодцов.



Фото: pvo74.ru