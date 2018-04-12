В Кольцово у пассажира изъяли и уничтожили две тысячи цветов

21:49 | 13.04.2018

Сотрудники Кольцовской таможни задержали пассажира, пытавшегося провезти две тысячи живых гвоздик без разрешительных документов. В соответствии с положенными указаниями цветы были изъяты и уничтожены.



По информации пресс-службы Кольцовской таможни, житель Ханты-Мансийского автономного округа прилетел с цветами из Баку. По словам мужчины, цветы были привезены для организации свадебной национальной церемонии, в связи с чем данная партия была признана товаром для личного пользования. Никаких разрешительных документов у мужчины не было.



В наказание мужчине предстоит заплатить штраф в размере от одной до двух с половиной тысяч рублей. Партия цветов уничтожена сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



Фото: пресс-служба Кольцовской таможни