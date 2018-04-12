В Свердловской области ожидается похолодание

19:56 | 13.04.2018

Выходные в Свердловской области ожидаются теплыми, однако уже с понедельника температуры понизятся. При этом в регионе по-прежнему будет идти снег.



В субботу и воскресенье за окном в столице Урала будет солнечно и без существенных осадков. Температура воздуха днем составит около 5–10 градусов выше нуля.



В ночь на понедельник в Екатеринбурге ожидается 2–4 градуса ниже нуля, днем температура будет не выше 5 градусов, пройдет снег.



Фото: bryansku.ru