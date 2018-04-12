В торговых и развлекательных центрах Екатеринбурга обнаружено 1751 нарушение норм пожарной безопасности

18:51 | 13.04.2018

В ходе проверок торговых и развлекательных центров Екатеринбурга МЧС выявило 1751 нарушение. Информация об итогах проверки опубликована в отчете МЧС, подготовленном для депутатов гордумы Екатеринбурга.



Проверки 69 торговых и развлекательных объектов длились с 2 по 10 апреля. Наибольшее число нарушений набрали ТРК «Парк Хаус» и ТРЦ «Мегаполис», где были обнаружены 118 и 78 нарушений соответственно.



По данным МЧС, основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, стали отсутствие знаний у обслуживающего персонала о порядке действий при пожаре, отсутствие или неисправность средств противопожарной защиты, а также отсутствие регламентного обслуживания систем пожарной защиты.



В числе основных нарушений торговых и развлекательных центров города также оказались загромождение путей эвакуации, недостаточное количество эвакуационных выходов и средств пожаротушения, а также отсутствие документации, подтверждающей огнезащитную обработку строительных конструкций.



Фото: life-list.ru