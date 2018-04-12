С начала года в Свердловской области введено 410 тысяч «квадратов» жилья

17:45 | 13.04.2018

В первом квартале 2018 года в Свердловской области введено 410 тысяч «квадратов» жилья, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



По числу новостроек лидирует Екатеринбург. В столице Урала введено 520 квартир общей площадью 31,8 тысячи «квадратов». Также в числе лидеров по объемам ввода жилья Сысерть (40,6 тысячи «квадратов»), Верхняя Пышма (35,2 тысячи), Белоярский городской округ (24,5 тысячи), Первоуральск (почти 18,1 тысячи) и Ревда (14,2 тысячи).



Отметим, что на протяжении последних шести лет в регионе постоянно растут показатели ввода жилья.