В Екатеринбурге выявили клинику, подделывающую документы. Возбуждено уголовное дело

16:41 | 13.04.2018

На улице Бардина в Екатеринбурге выявили клинику, которая занималась подделкой документов. Сотрудники полиции изъяли около 40 печатей других медицинских клиник и юридических лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Преступления вскрылись после инцидента с подделкой медицинской карты ребенка 2014 года рождения. При зачислении в детский садик в феврале этого года обнаружилось, что лицо, подписавшее заключение ясельной комиссии, там не работало.



- Согласно информации медицинского центра, несовершеннолетний в клинике не обследовался, осмотр специалистов не проходил, медицинская карта и сертификат профилактических прививок ему не оформлялись. При этом в медицинской карте ребенка были указаны штампы и личные печати врачей, не являвшихся сотрудниками частной медицинской клиники, - говорится в сообщении пресс-службы свердловской прокуратуры.



При дальнейшем удалось установить клинику на Бардина, где отец ребенка купил подложную медицинскую карту.





Фото: utoli.org.ru