На Среднем Урале закрыли все ледовые переправы

16:17 | 13.04.2018

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) закрыли все ледовые переправы в Свердловской области. ГУ МЧС по Свердловской области обращается к жителям с предостережением, так как 10–15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни.



Напомним, что всего в регионе действовало 18 ледовых переправ: пять — в Таборинском районе, семь — в Гаринском районе, четыре — в Серовском городском округе, а также по одной в Слободо-Туринском и Гаринском районах. Происшествий на переправах не зарегистрировано.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области