Екатеринбургские студенты-медики станут волонтерами на время ЧМ-2018

15:53 | 13.04.2018

Порядка 50 студентов Свердловского областного медицинского колледжа и Уральского государственного медицинского университета станут волонтерами во время матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Они будут работать в медицинских организациях и фан-зоне.



— Волонтеры-медики — это добровольные помощники медперсоналу официальных медицинских организаций Свердловской области. Уже сейчас определены точки, где будет оказываться помощь приезжим болельщикам, — это четыре медицинских организации. На сегодняшний день набрано и разбито по сменам порядка 40–50 волонтеров-медиков, но у нас будет резерв — мы думаем, что такие волонтеры выйдут еще и в фан-зону, — цитирует координатора Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павла Чигвинцева ТАСС.



Отметим, что волонтеры-медики не будут проводить медицинские манипуляции, но они могут определить симптомы и оказать первую помощь.





Фото: app.sm-news.ru