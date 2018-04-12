Свердловских единороссов оставили без электричества

15:32 | 13.04.2018

Здание исполкома свердловского регионального отделения «Единой России» на Розы Люксембург, 7, в Екатеринбурге с сегодняшнего утра обесточено. Сотрудники исполкома сидят без работы: подача электроэнергии в здание приостановлена. Как пояснили корреспонденту veved.ru в пресс-службе «Екатеринбургской электросетевой компании», проводятся плановые работы.



Несмотря на отсутствие напряжения, в исполкоме принимают документы от желающих принять участие в праймериз по отбору кандидатов в городскую думу Екатеринбурга.