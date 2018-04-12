В Екатеринбурге скоро начнут восстанавливать улицы после зимних раскопок

15:29 | 13.04.2018

На следующей неделе Водоканал Екатеринбурга приступит к работам по восстановлению участков, где в осенне-зимний период проводились аварийные раскопки.



Специалисты приведут в порядок дороги, тротуары, внутридомовые территории, а также газоны. Первые на очереди — улицы гостевых маршрутов ЧМ-2018, а также квадрат улиц ВИЗ-бульвар — Московская — Гурзуфская — Токарей. Здесь в ремонте нуждается 71 участок.



В пресс-службе Водоканала сообщили, что восстановлением будут заниматься ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Работы на гостевых маршрутах должны быть завершены к 15 мая. При этом отмечается, что перекрытий дорог не предусмотрено, но возможно сужение проезжей части.





Фото: пресс-служба Водоканала