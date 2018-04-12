Почти 10 лет строгого режима получил екатеринбуржец, в квартире которого нашли килограмм «синтетики»

15:06 | 13.04.2018

Екатеринбуржца Константина Горяева приговорили к 9 годам 10 месяцам строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.



Установлено, что в прошлом году Горяев вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, которое передало ему более килограмма синтетических наркотиков — таблеток вроде экстези. Запрещенные средства хранились у екатеринбуржца в квартире на улице Бажова, где и были обнаружены 13 июня сотрудниками полиции.



Отметим, что материалы уголовного дела в отношении неустановленного лица выделены в отдельное производство.





Фото: vca-tuva.ru