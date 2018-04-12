Telegram в России будет заблокирован

14:20 | 13.04.2018

Ограничение доступа к мессенджеру будет длиться до исполнения им (Telegram) обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ, пояснила судья Юлия Смолина.



Стоит отметить, что по распоряжению основателя мессенджера Павла Дурова представители Telegram на заседании суда отсутствовали. По словам адвоката представляющего интересы компании, такое решение Дурова было продиктовано нежеланием «легитимизировать откровенный фарс своим присутствием».



Напомним, что вчера, 12 апреля, во время подготовительного заседания, Роскомнадзор потребовал заблокировать мессенджер сразу после решения суда о блокировке. Ходатайство представителей мессенджера о переносе судебного заседания было отклонено судьёй на основании того, что у ответчика было достаточно времени чтобы ознакомиться с иском, поэтому просьбу о переносе заседания Юлия Смолина посчитала злоупотреблением правом.



Ранее руководство Telegram пыталось оспорить законность приказа ФСБ об обязательном предоставлении ключей шифрования в Конституционном суде, но проиграло.



Также представители компании настаивали в суде на незаконности требования предоставлять силовикам ключи шифрования, поскольку это противоречит Конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. Кроме того, в Telegram заявляли, что предоставить необходимые инструменты невозможно из-за технических особенностей мессенджера.



Фото: htfi.ru