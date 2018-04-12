Сбербанк банкротит завод в Камышлове

13:57 | 13.04.2018

ПАО «Сбербанк России» пытается обанкротить ООО «Камышловский завод «Урализолятор» – одного из крупнейших производителей в России электротехнического фарфора (партнер «ФСК ЕЭС», ОАО «РЖД» и др.). Заявление о признании предприятия банкротом было подано в Арбитражный суд Свердловской области. Задолженность завода перед финансовой организацией составляет 169 миллионов 474 тысячи рублей.



Отметим, что ООО «Камышловский завод «Урализолятор» начал свою деятельность 76 лет назад. Сейчас на заводе трудится более 200 человек.