В 2018 году в Екатеринбурге появятся новые остановки

13:38 | 13.04.2018

В нынешнем году власти Екатеринбурга собираются установить в городе несколько новых остановок, передает «Вечерний Екатеринбург». Вот их адреса:



- Кировградская — Бакинских Комиссаров (в обе стороны);

- Кировградская — Народного Фронта (в обе стороны);

- Кировградская — Республиканская (конечная остановка);

- Шефская — Совхозная (по четной стороне);

- Белореченская — Шаумяна (по четной стороне);

- Высоцкого — 40 лет Комсомола (по четной стороне);

- Заводская — Татищева;

- Новомосковский тракт — Лоцмановых (в сторону центра);

- Ясная — Шаумяна (по чётной стороне);

- Малышева — Луначарского (перенос остановки «Дом кино» по нечетной стороне Малышева).



Кроме того, в текущем году планируют модернизировать 21 остановку, установив информационные табло.