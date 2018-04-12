На Урале возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты на заводе

12:46 | 13.04.2018

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 35 работникам предприятия ООО «Торговый дом «Завод элементов трубопроводов» в поселке Большой Исток Сысертского городского округа.



Речь идет о сумме более 2,7 млн рублей. По данным следствия, сотрудники не получали зарплату в период с декабря 2016 года по март 2017 года.



— В ходе надзорных мероприятий установлено, что лица из числа руководителей завода, действующие из корыстной и иной личной заинтересованности, в нарушение требований трудового законодательства не выплачивали заработную плату сотрудникам предприятия, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В марте прошлого года данное предприятие решением Арбитражного суда Свердловской области признано банкротом.





Фото: толк42.рф