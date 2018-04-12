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12:43 | 13.04.2018

Участие в праймериз в гордуму Екатеринбурга примут главный свердловский «молодогвардеец» и борец с казино

Праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в гордуму Екатеринбурга набирает обороты. Как стало известно veved.ru, помимо члена Общественной палаты Свердловской области Николая Потеряева и президента Общественной организации «Русский клуб» Ольги Сметаниной, документы в оргкомитет накануне подал руководитель свердловского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Артем Николаев.

Кроме этого, как рассказал корреспонденту издания региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, сегодня он также сдаст необходимый пакет документов для участия в праймериз. Ожидается, что Чукреев примет участие в праймериз по Железнодорожному району уральской столицы.

В ближайшее время поток заявителей кратно увеличится. Это связано с принятым оргкомитетом решением о том, что справку об отсутствии судимости можно донести до 8 мая, а до этого времени будет достаточно предъявить скан заявления о выдаче справки о наличии/отсутствии судимости.

© «Вечерние Ведомости»

 


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