В Екатеринбургском зоопарке появился на свет земляной поросенок

В семействе трубкозубов Екатеринбургского зоопарка пополнение – у самки по имени Баги родился малыш. Сейчас он кормится молоком матери и весит 1,7 кг. Посетители уже могут увидеть детеныша в павильоне «Птицы и экзотические млекопитающие».Трубкозубы активны в темное время суток. Их также называют земляными поросятами.