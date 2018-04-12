В Екатеринбурге напали на главного редактора «Областной газеты»

10:59 | 13.04.2018

Накануне вечером в Екатеринбурге неизвестные напали на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. Это произошло у подъезда его дома, сообщает издание.



- Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате — ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро, - рассказал Дмитрий Полянин.



По мнению главреда, нападение может быть связано с опубликованным в издании материалом о «коммунальных войнах»: поджогах автомобилей и обстрелах офисов.



Сейчас по факту нападения возбуждено уголовное дело.





Фото: «Областная газета»