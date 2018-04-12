Опубликован список охраняемых зон на время ЧМ-2018

10:48 | 13.04.2018

В «Российской газете» опубликован перечень объектов, на территории которых вводятся усиленные меры безопасности в связи с проведением Чемпионата мира по футболу.



Так, в Екатеринбурге под особую охрану, кроме «Екатеринбург Арены», попадут тренировочные площадки СОК «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48), стадион «Ермак» (ул. Дагестанская, 1а) и стадион футбольной академии (ул. Фестивальная, 8), гостиницы, где разместятся национальные сборные и судейские бригады Double Tree by Hilton Hotel Ekaterinburg City Centre, Ramada Ekaterinburg Hotel & Spa и Hyatt Regency Ekaterinburg.



Кроме того, в перечень попали пункт досмотра грузов (ул. Гурзуфская, 48), место хранения специального транспорта (ул. Восточная, 5а), а также Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского, где разместится фан-зона, и «Дом журналиста», где будет пресс-центр.



Напомним, что Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).





Фото: agenda-u.org