В мэрии Екатеринбурга недовольны уборкой дворов

10:22 | 13.04.2018

Вчера в Екатеринбурге прошло заседание муниципального штаба по контролю за санитарной уборкой города, в ходе которого озвучены промежуточные результаты работы.



Так, по состоянию на 12 апреля в уральской столице очищено 32 % дорог, 40 % тротуаров и пешеходных зон, 60 % придорожных газонов. Кроме того, промыто 78 % колодцев ливневой канализации. Из города вывезено 3 тысячи 575 тонн грязи.



Неудовлетворительно работают управляющие компании, ТСЖ и жилищно-строительные кооперативы. По данным Управления жилищного и коммунального хозяйства, убрано всего 505 дворов, при том что в городе шесть тысяч дворовых территорий. То есть очищено только 7,4 %.





Фото: sfw.so