Екатеринбуржец признался, что задушил женщину и бросил тело за гаражами

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель 1979 года рождения, подозреваемый в убийстве едва знакомой женщины.Преступление произошло вечером 25 марта этого года в квартире на улице Маневровой. Екатеринбуржец распивал спиртное с женщиной, с которой познакомился за неделю до этого. В ходе словесной перепалки мужчина, по версии следствия, задушил женщину, после чего перенес тело в гаражный массив и засыпал снегом.В результате следственных действий обвиняемый признался в убийстве, сейчас он находится под стражей. Следствие по данному делу продолжается.