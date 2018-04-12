Въезд некоторых междугородних автобусов в Екатеринбург запретят на время чемпионата мира по футболу

22:08 | 12.04.2018

«Интерфакс» сообщает, что из-за чемпионата мира по футболу некоторым междугородним автобусам в июне запретят заезжать в Екатеринбург.



«На время проведения в Екатеринбурге чемпионата мира, с 1 по 30 июня 2018 года, въезд автобусов на территорию Свердловской области будет запрещён в целях безопасности в соответствии с указом президента», — рассказал заведующий сектором развития автомобильных перевозок Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Алексей Черепанов.



Исключение сделают только для автобусов, которые оснащены спутниковой навигацией «ЭРА-ГЛОНАСС». Эта аппаратура будет передавать в транспортную дирекцию ЧМ-2018 информацию о местонахождении и движении автобуса.



Отметим, что многие перевозчики, например из Кургана, не хотят тратиться на новое оборудование. Один из курганских перевозчиков заявил, что не понимает принятого решения, потому что все водители «уже были согласованы с ФСБ».



Ограничения не коснутся автобусов, которые ездят между городами Свердловской области. Гости из соседних областей, в свою очередь, смогут добраться до Екатеринбурга на электричке.



Фото: m.pikabu.ru