Новости дня
21:56 | 12.04.2018
Под Каменском-Уральским почтили память известного полковника, возглавлявшего уральский СОБР
«Это был человек, способный на поступок. В нем удивительно сочеталась застенчивость с одной стороны и целеустремленность с другой. Он пользовался большим уважением, и ребята с большим пиететом относятся к нему. Он из тех людей, кто решал вопросы, не задумываясь о каких-то материальных благах, занимал высокую боевую должность, и его семье можно действительно им гордиться», — заявил председатель Центрального исполкома общественной организации «Офицеры России» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
«Вадим Анатольевич был человеком с большой буквы. Его девиз по жизни: «Защищая других — защищаешь себя». Для меня он был не только другом, но и наставником в общественных делах. Вадим Анатольевич — человек с нелегкой судьбой, за короткий отрезок своей жизни многое сделал. У нас были большие совместные планы, которые мы хотели реализовать, но так получилось, что я буду продолжать без него. Вадим Анатольевич был основателем Свердловского регионального отделения «Офицеры России». Спасибо ему за все, что он смог сделать для Родины, и очень жаль, что не успел воплотить задуманное», — сказал председатель свердловского регионального отделения организации «Офицеры России» Кирилл Васильченко.
«Вадим Анатольевич запомнился мне основательностью. Он один из офицеров, которых я знаю, с абсолютно безукоризненной репутацией, я не знаю ни одного человека, который бы негативно о нем отзывался. У него все получалось, но, к сожалению, на 46-м году жизни он погиб», — говорит руководитель исполкома Каменск-Уральского отделения организации «Офицеры России» Сергей Некрасов.
Вадим Анатольевич Елфимов родился 12 апреля 1971 года в Свердловской области. В 1988 году окончил Свердловское суворовское военное училище, в 1997 году — Уральский государственный педагогический университет, спустя 2 года — Московский институт МВД РФ и Академию управления МВД России (в 2011 году). Вадима Елфимова хорошо знают в свердловской полиции. С 1993 по 1997 год он служил в СОБРе управления по борьбе с оргпреступностью ГУВД по Свердловской области, с 1999 по 2002 год работал в отделе по борьбе с коррупцией УБОП свердловского главка МВД. С 2002 по 2006 год Вадим Анатольевич перешел в отдел по борьбе с коррупцией ГУ МВД в УрФО, где с 2006 года возглавил СОБР. За службу, в том числе в горячих точках, был отмечен наградами.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
12.04.2018
22:08 | 12.04.2018
Въезд некоторых междугородних автобусов в Екатеринбург запретят на время чемпионата мира по футболу
21:56 | 12.04.2018
Под Каменском-Уральским почтили память известного полковника, возглавлявшего уральский СОБР
21:22 | 12.04.2018
Свердловский областной суд оставил приговор под делу о махинациях с землями барда Новикова без изменений
20:52 | 12.04.2018
Путин рассказал свердловской молодежи о патриотизме
20:06 | 12.04.2018
Маршрут «Бессмертного полка» в этом году продлят до Дворца молодежи
19:31 | 12.04.2018
Сотрудники ФСБ и полицейского главка пресекли семейный бизнес на «уральской Рублевке»: обвиняемые зарабатывали на мигрантах
18:44 | 12.04.2018
На заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям обсудили реализацию СО НКО социально значимых проектов
18:03 | 12.04.2018
Все пункты весогабаритного контроля Прикамья заработали в полном объеме
17:56 | 12.04.2018
В Кургане приступили к ремонту аварийного Дворца детского творчества
17:41 | 12.04.2018
Сотрудники полиции опросили двух мужчин, напавших на свердловского борца с бутлегерством
17:11 | 12.04.2018
Анатолий Литовченко прокомментировал отчет Дмитрия Медведева
17:09 | 12.04.2018
В Курганской области установлен пожароопасный сезон. Жечь траву и костры строго запрещено
17:08 | 12.04.2018
Лесные окрестности Екатеринбурга будут мониторить в режиме онлайн
16:56 | 12.04.2018
На Пермском инженерно-промышленном форуме впервые презентуют вертолетный двигатель пермской разработки
16:54 | 12.04.2018
Жительница Артемовского отсудила у «Облкоммунэнерго» компенсацию за лопнувшие трубы отопления
16:26 | 12.04.2018
В центре Екатеринбурга на два месяца закрыли кафе из-за антисанитарии
15:55 | 12.04.2018
Трое детей пострадали в ДТП на Среднем Урале
15:45 | 12.04.2018
На «Екатеринбург Арене» увеличат число точек питания
14:59 | 12.04.2018
Уволен замначальника свердловской ГИБДД Александр Юнусов
14:50 | 12.04.2018
В Кургане распускавший руки в отношении задержанных экс-полицейский предстанет перед судом
14:32 | 12.04.2018
На Урале выберут самых сильных спасателей, которые представят регион на чемпионате МЧС в Иркутске
14:11 | 12.04.2018
В аэропорту Кургана произошел несчастный случай
13:57 | 12.04.2018
На Среднем Урале запустили электронный сервис для поддержки детей с нарушениями развития
13:40 | 12.04.2018
В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Перми планируют дополнительно отремонтировать четыре объекта
13:21 | 12.04.2018
Бывшего первоуральского чиновника подозревают во взяточничестве
12:55 | 12.04.2018
Жительница Прикамья заплатила штраф за регистрацию гостя из Таджикистана
12:39 | 12.04.2018
На дебошира с рейса Екатеринбург – Анталья завели уголовное дело
12:23 | 12.04.2018
Открылись вылеты из Перми в Турцию
12:03 | 12.04.2018
Прикамье получит 34 млн рублей на проведение конкурсов проектов фундаментальных научных исследований
11:59 | 12.04.2018
На въезде в Нижний Тагил к 300-летию города поставят скульптуру
11:41 | 12.04.2018
Екатеринбуржцев предупредили о скором наступлении пожароопасного периода
10:54 | 12.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 11 апреля 2018 года
10:33 | 12.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 11 апреля 2018 года