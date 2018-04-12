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21:56 | 12.04.2018

Под Каменском-Уральским почтили память известного полковника, возглавлявшего уральский СОБР

Сегодня в поселке Травянка под Каменском-Уральским состоялось мероприятие, посвященное памяти известного полковника полиции, экс-командира отряда милиции специального назначения (ОМОН — СОБР) ГУ МВД России по УрФО Вадима Анатольевича Елфимова, которому 12 апреля исполнилось бы 47 лет. В школу, где учился боевой офицер и где была открыта памятная доска, приехала семья Вадима Елфимова, его коллеги и близкие, а также члены общественной организации «Офицеры России», свердловский филиал которой он возглавлял до того, как скоропостижно скончался в госпитале 5 октября 2016 года после стремительного ухудшения состояния здоровья.

«Это был человек, способный на поступок. В нем удивительно сочеталась застенчивость с одной стороны и целеустремленность с другой. Он пользовался большим уважением, и ребята с большим пиететом относятся к нему. Он из тех людей, кто решал вопросы, не задумываясь о каких-то материальных благах, занимал высокую боевую должность, и его семье можно действительно им гордиться», — заявил председатель Центрального исполкома общественной организации «Офицеры России» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Вадим Анатольевич был человеком с большой буквы. Его девиз по жизни: «Защищая других — защищаешь себя». Для меня он был не только другом, но и наставником в общественных делах. Вадим Анатольевич — человек с нелегкой судьбой, за короткий отрезок своей жизни многое сделал. У нас были большие совместные планы, которые мы хотели реализовать, но так получилось, что я буду продолжать без него. Вадим Анатольевич был основателем Свердловского регионального отделения «Офицеры России». Спасибо ему за все, что он смог сделать для Родины, и очень жаль, что не успел воплотить задуманное», — сказал председатель свердловского регионального отделения организации «Офицеры России» Кирилл Васильченко.

«Вадим Анатольевич запомнился мне основательностью. Он один из офицеров, которых я знаю, с абсолютно безукоризненной репутацией, я не знаю ни одного человека, который бы негативно о нем отзывался. У него все получалось, но, к сожалению, на 46-м году жизни он погиб», — говорит руководитель исполкома Каменск-Уральского отделения организации «Офицеры России» Сергей Некрасов.

Вадим Анатольевич Елфимов родился 12 апреля 1971 года в Свердловской области. В 1988 году окончил Свердловское суворовское военное училище, в 1997 году — Уральский государственный педагогический университет, спустя 2 года — Московский институт МВД РФ и Академию управления МВД России (в 2011 году). Вадима Елфимова хорошо знают в свердловской полиции. С 1993 по 1997 год он служил в СОБРе управления по борьбе с оргпреступностью ГУВД по Свердловской области, с 1999 по 2002 год работал в отделе по борьбе с коррупцией УБОП свердловского главка МВД. С 2002 по 2006 год Вадим Анатольевич перешел в отдел по борьбе с коррупцией ГУ МВД в УрФО, где с 2006 года возглавил СОБР. За службу, в том числе в горячих точках, был отмечен наградами.

© «Вечерние Ведомости»

 


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