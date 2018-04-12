Путин рассказал свердловской молодежи о патриотизме

20:52 | 12.04.2018

Сегодня в Екатеринбурге на площадке регионального мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» состоялся семинар-совещание для руководителей молодежных общественных организаций и военно-патриотических клубов. Темой семинара стало обсуждение способов профилактики вовлечения молодежи в ряды псевдорелигиозных, экстремистских и террористических организаций. Также был затронут вопрос об информационной безопасности в интернет-пространстве.



В рамках мероприятия были проведены лекции преподавателей высших учебных заведений, экспертов, научных работников по вопросам профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. На встрече в том числе присутствовали замминистра общественной безопасности Свердловской области Олег Торгашев, председатель правления Русского академического фонда Роман Путин и президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Сергей Павленко.



В приветственном слове Олег Торгашев отметил, что за прошлый год в рамках реализации Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Свердловской области было проведено более 46 тысяч мероприятий, направленных на противодействие терроризму, в большинстве которых участие приняли школьники и студенты. По мнению замминистра общественной безопасности Свердловской области, сейчас среди молодежи происходит размытие таких понятий, как патриотизм и моральные ценности, и именно поэтому необходимо увеличивать число патриотических акций.



От имени Русского академического фонда участников семинара поприветствовал Роман Путин. «Патриотизм — инструмент очень тонкий. Как мы видим по опыту наших соседей, он может принимать и те формы, которые могут разрушить государство», — отметил председатель правления Русского академического фонда.



Благодарность за деятельность общественных организаций и военно-патриотических клубов выразил Сергей Павленко. «Рядом с молодежью могут оказаться разные люди — как плохие, так и хорошие. А собравшиеся в этом зале — люди, которые смогут «перетянуть» на сторону добра», — уточнил Павленко.



Отметим, организаторами мероприятия стали Русский академический фонд и Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» при поддержке Департамента внутренней политики губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области.