К чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге ликвидируют незаконную рекламу

20:35 | 12.04.2018

Как сообщается на сайте МУГИСО, на особый контроль будет поставлен демонтаж рекламных конструкций на гостевых маршрутах и в двухкилометровой зоне от стадиона «Екатеринбург Арена».



За отчётный период только в районе действия ЧМ-2018 было демонтировано 190 щитов, 456 афишных стендов, 45 рекламных перетяжек, 62 конструкции различных сити-форматов, 18 скамеек и 20 суперсайтов.



Стоит отметить, что работы продолжаются. До середины мая, за месяц до начала игр ЧМ-2018, планируется ликвидировать ещё порядка 700 незаконных рекламных носителей.



В данный момент на территории Екатеринбурга и вдоль автодорог области демонтирована 961 рекламная конструкция. Количество рекламы в Екатеринбурге будет уменьшаться.



Фото: youtube.com