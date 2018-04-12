Сотрудники ФСБ и полицейского главка пресекли семейный бизнес на «уральской Рублевке»: обвиняемые зарабатывали на мигрантах

19:31 | 12.04.2018

В Сысерти правоохранители выявили целый семейный подряд по организации нелегальной миграции. Семья Оруджянов в течение нескольких лет без реального намерения фактического предоставления жилого помещения организовывала фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту жительства с целью получения ими права находиться и проживать на территории России, достоверно зная, что они по указанному адресу находиться, проживать и осуществлять трудовую деятельность никогда не будут.



Первой под суд попала Эльвира Оруджян, в отношении которой обвинительный приговор был вынесен 3 апреля. Она признана виновной в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322.1, ст. 322.2, ст. 322.3 УК РФ, т. е. в организации незаконной миграции, а также фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении, а также фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.



Как стало известно veved.ru, следующим в очереди на приговор стоит её супруг — Размик Оруджян, обвиняемый по тем же статьям УК РФ. Накануне в Сысертском районном суде должно было состояться заседание по рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении главы семейства. Следующим, по неофициальной информации, на скамье подсудимых предстанет сын Оруджянов — Эдмонд.



Отметим, что семья Оруджянов, вероятно, считала себя «неприкасаемой»: так, Эльвира Оруджян прописала на своем дачном участке в товариществе «Ветеран» в Сысертском районе 451 иностранного гражданина, при этом, по непроверенным данным, на участке не было вообще никаких построек, что не помешало должностным лицам из правоохранительных структур зарегистрировать мигрантов по указанному адресу.



Довести дело до логического конца (возбудить и расследовать уголовные дела, передав их в суд) удалось благодаря Управлению организации дознания ГУ МВД России по Свердловской области при содействии оперативников регионального УФСБ и областной прокуратуры.