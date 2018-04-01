Дополнительные автобусы появятся в уральской столице в «Родительский день»

18:32 | 12.04.2018

В екатеринбургском муниципальном автобусном предприятии решили ввести дополнительные маршруты на вторник, 17 апреля. Данные меры введут, поскольку в этот «Родительский день» ожидается традиционное увеличение количество пассажиров, перемещающихся до кладбищ.



Дополнительные автобусы будут работать на следующих маршрутах: № 59 «УЗТМ — кладбище Окружное» интервал движения 18—20 мин., № 63 «Контрольная — Лесное» интервал движения 15—20 мин., № 80 «Южная — Нижнеисетское кладбище» интервал движения 11—13 мин.



Напоминаем, что в Радоницу, главный поминальный день, который в 2018 году выпал на 17 апреля, принято поминать покойных, делать уборку их могил на кладбище.



Фото: fotobus.msk.ru