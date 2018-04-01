Сотрудники полиции опросили двух мужчин, напавших на свердловского борца с бутлегерством

17:41 | 12.04.2018

Сотрудники отдела полиции № 10 УМВД России по Екатеринбургу, в производстве которого находится уголовное дело о нападении на общественника Дмитрия Чукреева, опросили двух мужчин, данные на которых он передал 9 апреля. Как стало известно veved.ru, сегодня, 12 апреля, Алексей К. и Баранов Д. явились к дознавателю и дали необходимые пояснения. Они не отрицают сам факт встречи с Чукреевым 29 сентября 2017 года, но отрицают любое насилие в отношении него. Дознаватель назначил очную ставку между Чукреевым и нападавшими на понедельник, 16 апреля, на 15:00.



Напомним, что сам инцидент с нападением на Чукреева произошел днем 29 сентября прошлого года. Дмитрий Чукреев со съемочной группой приехал на несанкционированный рынок на Сортировке, расположенный в Теплоходном проезде вблизи «Таганского ряда», с целью рассказать о незаконной деятельности и добиться его закрытия. К нему подошли несколько мужчин, отвели в сторону, «прессанули», а у оператора забрали флеш-карту из камеры.



Чукреев обратился с заявлением в отдел полиции № 10, но полицейские возбудили дело только после вмешательства прокуратуры Свердловской области. Спустя три месяца полицейские так и не смогли установить личности нападавших, после чего Чукрееву пришлось лично заняться их поиском и передать полученную информацию в правоохранительные органы.