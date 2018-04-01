В Екатеринбурге продолжается расследование дела о торговле детьми-сиротами

17:28 | 12.04.2018

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга продолжает расследование уголовного дела о злоупотреблениях должностными полномочиями сотрудниками органов опеки и попечительства.



Напомним, что ранее издание The Insider опубликовало материал, где сообщалось, что сотрудники отдела органов опеки и попечительства в Екатеринбурге требуют с потенциальных приемных родителей деньги за усыновление детей-сирот. В частности, упоминалось, что юрисконсульт отделения № 1 ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка» попросила за усыновление 80 тысяч рублей. Также в публикации говорилось и о других нарушениях в отношении детей.



В настоящее время допрошены должностные лица районного отдела опеки и попечительства и сотрудники ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка», в том числе юрисконсульт, которая упоминалась в публикации. Ее также проверили на полиграфе. Кроме того, допрошены супруги из Москвы, которые хотели усыновить ребенка.



В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что в ходе расследования поступает информация о других возможных эпизодах. На основании этих фактов проведены обыски в отделе опеки и попечительства Чкаловского района.



Следователи разыскивают всех, кому что-либо известно о подобных случаях противоправных действий должностных лиц. Граждан просят звонить по круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности»: 8 (343) 297-71-60.





Фото: ob-zor.ru