Лесные окрестности Екатеринбурга будут мониторить в режиме онлайн

17:08 | 12.04.2018

В уральской столице усилили подготовку к пожароопасному сезону. Контролировать появление огня Екатеринбургское лесничество будет в режиме онлайн. Следить за ситуацией в городских лесах помогут и связисты. Благодаря их телеком-решениям диспетчеры могут мониторить обстановку даже с мобильного устройства.



На базовых станциях «МегаФона» на высоте до 75 метров установлены видеокамеры с углом обзора в 360 градусов. «Электронные глаза» с «дальнозоркостью» до 30 километров круглосуточно наблюдают за лесными массивами в Садовом, Истоке, Совхозном, Горном Щите, в районе Новосвердловской ТЭЦ, Чусовского озера, биатлонной базы «Динамо», поселков Медный и Курганово. Умная электроника даже способна отличить дым от тумана, автоматически фиксируя картину возгорания.



«Проанализировав самые уязвимые пожароопасные лесные зоны, мы определили расположение камер. Система особенно эффективна для своевременного выявления очагов возгорания. Это и экономичнее, чем отправлять технику для патрулирования. Сейчас на базовых станциях «МегаФона» работают 12 камер. Оборудование устойчиво к любым погодным условиям и функционирует при температуре от -50 до +50 градусов по Цельсию», — сообщил директор Муниципального специализированного автономного учреждения «Екатеринбургское лесничество» Александр Чубарков.



Инженеры «МегаФона» также организовали для лесничества защищенные каналы связи. Именно они обеспечивают онлайн-передачу изображения с камер для диспетчера. Управлять ими можно в режиме реального времени.



«Мы гарантируем заказчикам круглосуточную техническую поддержку и обслуживание видеооборудования. Эту систему можно применять в совершенно различных направлениях работы, где необходимо оперативное реагирование. Уверен, что данный проект поможет в пресечении преступлений в лесах и сбережет «легкие» Екатеринбурга», — сообщил директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.