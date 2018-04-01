Жительница Артемовского отсудила у «Облкоммунэнерго» компенсацию за лопнувшие трубы отопления

16:54 | 12.04.2018

Жительница Артемовского Галина К. выиграла суд о взыскании компенсации с «Облкоммунэнерго» за коммунальную аварию. В ноябре 2016 года на улице Коммунаров, где проживает женщина, произошло повреждение тепловой сети. В доме Галины К. произошла разморозка всей системы отопления, лопнули трубы, вышли из строя приборы учета, пострадала внутренняя отделка квартиры. Ущерб составил почти 430 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, причиной коммунальной аварии стал износ трубопровода, который не ремонтировался с 1957 года. При этом капитальный ремонт был запланирован на 2017 год.



В результате суд принял решение взыскать с «Облкоммунэнерго» 652 тысячи рублей, в том числе компенсацию ущерба, морального вреда и штраф.





Фото: novostipmr.com