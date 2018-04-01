В центре Екатеринбурга на два месяца закрыли кафе из-за антисанитарии

16:26 | 12.04.2018

В Екатеринбурге на 60 суток приостановлена деятельность кафе-пекарни «Полдник» по адресу улица Мамина-Сибиряка, 56. Ранее по жалобе посетителя сотрудники Роспотребнадзора провели здесь проверку и выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства.



— Набор и площади помещений предприятия не соответствуют мощности организации; объемно-планировочные и конструкторские решения помещений не предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих в горячем цехе встречные потоки сырья и готовой кулинарной продукции; в работе кафе-пекарни используется необработанное овощное и мясное сырье; на мясных полуфабрикатах не сохраняется маркировка изготовителя; скоропортящаяся продукция, замороженная продукция и сырье не имеют информации о сроках годности, — отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



В результате был составлен протокол об административном правонарушении и временном приостановлении деятельности кафе.





Фото: shatura.ru