Трое детей пострадали в ДТП на Среднем Урале

15:55 | 12.04.2018

Сегодня, 12 апреля, в Свердловской области зафиксировано три ДТП, в которых пострадали дети, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.



Так, утром на улице Фрунзе в Екатеринбурге автомобиль ВАЗ-21101 сбил ребенка, перебегающего проезжую часть в неустановленном месте. К счастью, мальчик отделался ушибами. Позже он признался, что торопился в магазин за жвачкой.



Также утром на улице Куйбышева Toyota RAV 4 наехала на 9-летнего мальчика, который играл у проезжей части с друзьями. По его словам, ребята вытолкнули его на дорогу. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.



Еще одно ДТП с несовершеннолетним произошло в Асбесте, где на улице Советской под колеса автомобиля Chery Tiggo попал 9-летний мальчик. Он перебегал дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ребенка увезли в больницу с переломом голени.





Фото: job-sbu.org