На «Екатеринбург Арене» увеличат число точек питания

15:45 | 12.04.2018

В Екатеринбурге учли замечания болельщиков при проведении первого тестового матча на «Екатеринбург Арене», который состоялся 1 апреля, и внесли коррективы. Так, ко второму тестовому матчу, назначенному на 15 апреля, на стадионе увеличат число точек общественного питания. Кроме того, будет скорректирован ассортимент и увеличена численность персонала.



Также в два раза, до 313 человек, вырастет количество волонтеров. Еще 90 будут помогать болельщикам на прилегающей к стадиону территории.



Отметим, что футбольный клуб «Урал» сейчас готовит специальные карты с подробной информацией о расположении парковок, точек питания и других объектов.