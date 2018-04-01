Новости дня
15:26 | 12.04.2018
В Екатеринбурге провели уникальную операцию малышу, который весит всего 530 грамм
— Суть данного диагноза — полная непроходимость пищевода, который не соединяется с желудком. Эта патология не позволяет ребенку питаться, и, если не провести операцию в самые кратчайшие сроки, летальный исход неизбежен. Оперативные вмешательства по такому диагнозу на базе нашего медицинского учреждения проводятся, но для столь маловесного ребенка — впервые, — отметил заведующий отделением хирургии новорожденных Владислав Чудаков.
Операция длилась 50 минут и прошла успешно.
Фото:odkb.ru
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:31 | 12.04.2018
Сотрудники ФСБ и полицейского главка пресекли семейный бизнес на «уральской Рублевке»: обвиняемые зарабатывали на мигрантах
18:44 | 12.04.2018
На заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям обсудили реализацию СО НКО социально значимых проектов
18:03 | 12.04.2018
Все пункты весогабаритного контроля Прикамья заработали в полном объеме
17:56 | 12.04.2018
В Кургане приступили к ремонту аварийного Дворца детского творчества
17:41 | 12.04.2018
Сотрудники полиции опросили двух мужчин, напавших на свердловского борца с бутлегерством
17:11 | 12.04.2018
Анатолий Литовченко прокомментировал отчет Дмитрия Медведева
17:09 | 12.04.2018
В Курганской области установлен пожароопасный сезон. Жечь траву и костры строго запрещено
17:08 | 12.04.2018
Лесные окрестности Екатеринбурга будут мониторить в режиме онлайн
16:56 | 12.04.2018
На Пермском инженерно-промышленном форуме впервые презентуют вертолетный двигатель пермской разработки
16:54 | 12.04.2018
Жительница Артемовского отсудила у «Облкоммунэнерго» компенсацию за лопнувшие трубы отопления
16:26 | 12.04.2018
В центре Екатеринбурга на два месяца закрыли кафе из-за антисанитарии
15:55 | 12.04.2018
Трое детей пострадали в ДТП на Среднем Урале
15:45 | 12.04.2018
На «Екатеринбург Арене» увеличат число точек питания
14:59 | 12.04.2018
Уволен замначальника свердловской ГИБДД Александр Юнусов
14:50 | 12.04.2018
В Кургане распускавший руки в отношении задержанных экс-полицейский предстанет перед судом
14:32 | 12.04.2018
На Урале выберут самых сильных спасателей, которые представят регион на чемпионате МЧС в Иркутске
14:11 | 12.04.2018
В аэропорту Кургана произошел несчастный случай
13:57 | 12.04.2018
На Среднем Урале запустили электронный сервис для поддержки детей с нарушениями развития
13:40 | 12.04.2018
В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Перми планируют дополнительно отремонтировать четыре объекта
13:21 | 12.04.2018
Бывшего первоуральского чиновника подозревают во взяточничестве
12:55 | 12.04.2018
Жительница Прикамья заплатила штраф за регистрацию гостя из Таджикистана
12:39 | 12.04.2018
На дебошира с рейса Екатеринбург – Анталья завели уголовное дело
12:23 | 12.04.2018
Открылись вылеты из Перми в Турцию
12:03 | 12.04.2018
Прикамье получит 34 млн рублей на проведение конкурсов проектов фундаментальных научных исследований
11:59 | 12.04.2018
На въезде в Нижний Тагил к 300-летию города поставят скульптуру
11:41 | 12.04.2018
Екатеринбуржцев предупредили о скором наступлении пожароопасного периода
10:54 | 12.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 11 апреля 2018 года
10:33 | 12.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 11 апреля 2018 года
09:45 | 12.04.2018
295-летие Екатеринбурга станет главной темой «Ночи музеев — 2018»
09:21 | 12.04.2018
Минувшей ночью в Екатеринбурге от огня пострадали четыре автомобиля
09:08 | 12.04.2018
Не желавшего платить алименты тагильчанина отправили в колонию
00:59 | 12.04.2018
В Интернете появилась петиция в защиту двух екатеринбуржцев, осужденных по резонансному уголовному делу