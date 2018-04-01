В Екатеринбурге провели уникальную операцию малышу, который весит всего 530 грамм

15:26 | 12.04.2018

В Областной детской клинической больнице № 1 провели операцию по исправлению врожденного порока развития ребенка с диагнозом «атрезия пищевода с нижним трахеопищеводным свищем». Ее уникальность в том, что пациент весит всего 530 грамм.



— Суть данного диагноза — полная непроходимость пищевода, который не соединяется с желудком. Эта патология не позволяет ребенку питаться, и, если не провести операцию в самые кратчайшие сроки, летальный исход неизбежен. Оперативные вмешательства по такому диагнозу на базе нашего медицинского учреждения проводятся, но для столь маловесного ребенка — впервые, — отметил заведующий отделением хирургии новорожденных Владислав Чудаков.



Операция длилась 50 минут и прошла успешно.





Фото:odkb.ru