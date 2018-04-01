Уволен замначальника свердловской ГИБДД Александр Юнусов

14:59 | 12.04.2018

Заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области Александр Юнусов уволен из органов по отрицательным мотивам, об этом стало известно сегодня, 12 апреля.



Напомним, что 28 марта Юнусов, управляя автомобилем Citroen, допустил столкновение с Toyota Land Cruiser. Никто не пострадал, однако полковник отказался от прохождения медицинского освидетельствования.





Фото: ok.ru