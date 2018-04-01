На Урале выберут самых сильных спасателей, которые представят регион на чемпионате МЧС в Иркутске

14:32 | 12.04.2018

Завтра в парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина в Нижнем Тагиле пройдет пожарно-спасательный кроссфит. Его победители представят регион на I Международном чемпионате по функциональному силовому многоборью среди пожарных и спасателей МЧС России, который состоится 29 апреля в Иркутске.



В соревнованиях примут участие 14 команд из 10 городов Свердловской области: Екатеринбурга, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Артемовского, Каменска-Уральского, Кушвы, Заречного, Североуральска и Белоярского городского округа.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожарно-спасательный кроссфит представляет собой комплекс упражнений высокой интенсивности: махи гирей весом 24 кг, отжимания с подъемом штанги, многократное переворачивание покрышки от грузовика, перенос двух гирь общим весом 48 кг, буксировку автомобиля весом 2,5 тонны с помощью троса и другое.





Фото: life-cheb.ru