В Серове из-за короткого замыкания в торговом центре эвакуировали 58 человек

13:38 | 12.04.2018

Сегодня утром, около 10 часов, произошло короткое замыкание электропроводки на втором этаже торгового центра NEBO в Серове. К счастью, пожара не последовало, никто не пострадал. Из здания эвакуировали посетителей и сотрудников — всего 58 человек, сообщает издание «Глобус».



— Поступило сообщение о том, что на втором этаже в подсобном помещении произошло короткое замыкание электропроводки без дальнейшего горения. На место было направлено одно отделение 56-й ПСЧ, которое провело проверку. Сработала система пожаротушения. Действия персонала торгового центра были правильными, — рассказал начальник 56-й пожарно-спасательной части Андрей Борисевич.





Фото: «Глобус»