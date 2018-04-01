Бывшего первоуральского чиновника подозревают во взяточничестве

13:21 | 12.04.2018

В Первоуральске возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и получении крупной взятки бывшим начальником управления архитектуры и градостроительства администрации муниципалитета Константином Гартманом, который в марте уволился по собственному желанию.



По версии следствия, чиновник оказывал содействие предприятию для организации преимущественного положения по сравнению с иными организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере строительства, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным пресс-службы СУ СКР по региону, Гартман обвиняется в получении взятки в размере порядка 800 тысяч рублей от учредителя предприятия, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.





Фото: gorodskievesti.ru