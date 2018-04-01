Болельщики создадут собственный документальный фильм о ЧМ-2018 в Екатеринбурге

12:53 | 12.04.2018

В Екатеринбурге футбольные болельщики создадут документальный фильм о подготовке и проведении ЧМ-2018. Это будут любительские съемки, собранные вместе, а также интервью с иностранными болельщиками. Фильм разместят на специальном видеоканале болельщиков в социальных сетях.



«У нас непрофессиональная команда — будем снимать все, что видим, постараемся запечатлеть дни, часы, минуты чемпионата. Кроме того, планируем для фильма интервьюировать гостей нашего города, иностранных болельщиков. Чтобы расширить охват, соберем видеоматериалы любителей», — передает слова президента Союза болельщиков ФК «Урал» Владимира Перетягина ТАСС.



Напомним, что в Екатеринбурге состоятся четыре матча: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).





Фото: 2018god.com