В Интернете появилась петиция в защиту двух екатеринбуржцев, осужденных судом по резонансному уголовному делу

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00:59 | 12.04.2018
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«Вероятно, стоит подумать над тем, что механизм института присяжных, мягко говоря, не идеален? Или весь вопрос в исполнителях? Такие «исполнители» есть в каждом регионе нашей страны – Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Хабаровске, на Чукотке и на Камчатке, в Калининграде и Адыгее, в Челябинске и Красноярске. И любой гражданин, любой ваш знакомый – брат, супруг, коллега, одногруппник может стать жертвой судейского произвола, став одним из тех, кто по недоказанному обвинению отправится на несколько лет в колонию отбывать срок», – заявил корреспонденту veved.ru один из знакомых Арама Едигаряна и Руслана Алиева.
По его словам, то, что уже случилось в Свердловском областном суде – это личная трагедия близких и друзей обвиняемых, которых суд отправил в колонию на 14 лет.
«Крайне важно, чтобы это не коснулось каждого из нас, приговор был отменен, и дело было направлено на новое рассмотрение. Необходимо пересмотреть порядок рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей, чтобы не допустить сотен тысяч других личных трагедий, и крайне важно, чтобы этом услышал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев», – резюмировал собеседник.
Напомним, что 5 апреля, Свердловский областной суд с учетом вердикта присяжных Едигарян и Алиев признаны виновными в организации и пособничестве в убийстве соответственно, при этом суд освободил Алиева от наказания за незаконный оборот оружия, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности за это преступление. Едигарян приговорен к 14 годам лишения свободы, Алиев — к 13 годам, но с учетом присоединения наказания по предыдущему приговору Алиеву назначено 14 лет лишения свободы (то есть даже больше, чем Арсену Байрамбекову, на основании показаний которых и были осуждены подсудимые).
Между тем, по мнению некоторых присяжных, процесс проходил с нарушениями. Например, в совещательную комнату заходили судебный пристав и секретарь, тогда как согласно ст. 341 УПК РФ «присутствие в совещательной комнате иных лиц, за исключением коллегии присяжных заседателей, не допускается». Кроме этого, исходя из их слов, можно сделать вывод, что они фактически были отстранены от обсуждения и возможности задать вопросы сторонам процесса, несмотря на то, что ст. 335 УПК РФ дает им право через председательствующего после допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей и эксперта обратиться к ним. Интервью с присяжными можно прочитать по ссылке.
© «Вечерние Ведомости»
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