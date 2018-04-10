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00:59 | 12.04.2018

В Интернете появилась петиция в защиту двух екатеринбуржцев, осужденных судом по резонансному уголовному делу

Родные и близкие Арама Едигаряна и Руслана Алиева, признанных виновными Свердловским областным судом в организации и пособничестве в убийстве соответственно, создали петицию в их защиту. Авторы письма требуют пересмотра уголовного дела и более справедливого, объективного и добросовестного подхода при рассмотрении дел в целом с участием института присяжных. Обращение адресовано Президенту России Владимиру Путину. Свои подписи поставили уже более 200 человек (свою подпись можно оставить здесь).

«Вероятно, стоит подумать над тем, что механизм института присяжных, мягко говоря, не идеален? Или весь вопрос в исполнителях? Такие «исполнители» есть в каждом регионе нашей страны – Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Хабаровске, на Чукотке и на Камчатке, в Калининграде и Адыгее, в Челябинске и Красноярске. И любой гражданин, любой ваш знакомый – брат, супруг, коллега, одногруппник может стать жертвой судейского произвола, став одним из тех, кто по недоказанному обвинению отправится на несколько лет в колонию отбывать срок», – заявил корреспонденту veved.ru один из знакомых Арама Едигаряна и Руслана Алиева.

По его словам, то, что уже случилось в Свердловском областном суде – это личная трагедия близких и друзей обвиняемых, которых суд отправил в колонию на 14 лет.

«Крайне важно, чтобы это не коснулось каждого из нас, приговор был отменен, и дело было направлено на новое рассмотрение. Необходимо пересмотреть порядок рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей, чтобы не допустить сотен тысяч других личных трагедий, и крайне важно, чтобы этом услышал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев», – резюмировал собеседник.

Напомним, что 5 апреля, Свердловский областной суд с учетом вердикта присяжных Едигарян и Алиев признаны виновными в организации и пособничестве в убийстве соответственно, при этом суд освободил Алиева от наказания за незаконный оборот оружия, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности за это преступление. Едигарян приговорен к 14 годам лишения свободы, Алиев — к 13 годам, но с учетом присоединения наказания по предыдущему приговору Алиеву назначено 14 лет лишения свободы (то есть даже больше, чем Арсену Байрамбекову, на основании показаний которых и были осуждены подсудимые).

Между тем, по мнению некоторых присяжных, процесс проходил с нарушениями. Например, в совещательную комнату заходили судебный пристав и секретарь, тогда как согласно ст. 341 УПК РФ «присутствие в совещательной комнате иных лиц, за исключением коллегии присяжных заседателей, не допускается». Кроме этого, исходя из их слов, можно сделать вывод, что они фактически были отстранены от обсуждения и возможности задать вопросы сторонам процесса, несмотря на то, что ст. 335 УПК РФ дает им право через председательствующего после допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей и эксперта обратиться к ним. Интервью с присяжными можно прочитать по ссылке.

© «Вечерние Ведомости»

 


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