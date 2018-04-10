Депутат из Белоярки проиграл судебный процесс почти на полмиллиона рублей

00:41 | 12.04.2018

Депутат думы Белоярского городского округа, индивидуальный предприниматель Владимир Кузьминых проиграл процесс в Арбитражном суде Свердловской области. Согласно решению суда от 11 апреля, бизнесмен проиграл иск, который к нему подавала компания ООО «Диамант» о взыскании 427 900 рублей. Решение еще не вступило в законную силу.



Не исключено, что с взыскателем расплатятся не скоро, так как согласно базе данных Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, Кузьминых задолжал государству более 760 тысяч рублей. Задолженность возникла из-за неуплаты налогов и штрафов ГИБДД.