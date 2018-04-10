В Нижнем Тагиле планируют создать индустриальный парк «Восточный»

22:06 | 11.04.2018

Объявляется конкурс на проведение изысканий по объекту инженерной и транспортной инфраструктуры парка, пишет «Екатеринбург в эфире».



Стоимость проекта — 2,6 млн рублей. Подрядчик должен будет провести геологические исследования. В планах отобрать двенадцать монолитов, изучить различные условия и показатели на 65 га в Тагилстроевском районе города. Потом там построить девять километров дорог, подстанции, сети водоснабжения и многое другое. На проведение изысканий у подрядчика будет двадцать четыре дня. 23 апреля будет выбран победитель аукциона, сообщили на сайте госзакупок.



Фото: historyntagil.ru