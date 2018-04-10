Студенты УрГАУ помогут горожанам кастрировать их животных

21:30 | 11.04.2018

Студенты и сотрудники Уральского аграрного университета решили устроить необычную благотворительную акцию — один день в месяц на факультете ветеринарной медицины и экспертизы вуза будут проводить бесплатные операции по стерилизации домашних животных для малообеспеченных групп населения.



— Шестой год мы выхаживаем, лечим и пристраиваем брошенных животных. За это время мы выявили самые частые причины отказа от животного. Одна из них — скверное поведение зверя, когда он начинает кричать и метить по причине естественной охоты. Поэтому мы придумали акцию по бесплатной кастрации, чтобы помочь людям наладить отношения с любимым зверем и уменьшить количество бездомных животных. Таким образом, у людей будет меньше поводов отказаться от домашнего питомца — усыпить или просто выбросить на улицу его и его потомство, — рассказывает Елизавета Скорынина, руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ.



Ветеринары будут оперировать в день акции по десять животных. Бесплатно кастрировать своего домашнего питомца сможет любой горожанин, не имеющий финансовой возможности для оплаты операции.





Фото: babr24.com