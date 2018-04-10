На карте Екатеринбурга появилась «Волгоград Арена»

20:52 | 11.04.2018

Уральские журналисты обратили внимание на неточность на сервисе «Google Карты». Вместо Центрального стадиона, которому дано имя «Екатеринбург Арена», на ул. Репина разместилась «Волгоград Арена».



Такой стадион действительно существует. Но в городе с более подходящим ему названием. В Волгограде спортивную арену также построили к играм чемпионата мира по футболу.



Отметим, что неточность теперь присутствует и в работе приложений, которые используют данные Google. Так, например, службы такси предлагают отвезти к «Волгоград Арене».





Фото: аяк-урал.рф